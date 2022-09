Inter-Inzaghi, la sentenza sorprende i tifosi: arriva l’annuncio

L’annuncio dell’ex allenatore sorprende i tifosi dell’Inter e spiazza Simone Inzaghi dopo la sconfitta con l’Udinese

Nell’ultima partita l’Inter ha perso alla Dacia Arena contro l’Udinese per 3-1, dopo il vantaggio iniziale di Barella. L’ennesima sconfitta della squadra di Simone Inzaghi ha messo nei guai il tecnico soprattutto per le modalità con cui è arrivata. Ben due sostituzioni al 30′ per ammonizione: Bastoni e Mkhitaryan fuori per Dimarco e Gagliardini, che hanno causato diverse critiche.

L’Udinese ha successivamente segnato tre gol, battendo un’altra big dopo quella contro la Roma per 4-0. Intanto, sulla situazione dell’Inter interviene Claudio Ranieri, ex allenatore dei nerazzurri. Un momento negativo che va avanti da un po’, nonostante Marotta abbia mantenuto quasi per intero la rosa dello scorso anno. Tuttavia, è arrivata l’addio di Perisic a parametro zero che è volato via in Premier League da Conte.

Inter, parla Ranieri: “Non è la stessa dallo scorso anno”

Claudio Ranieri, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Non è la stessa Inter da quando ha perso il derby la scorsa stagione e ha perso lo scudetto. Bisogna dare tempo a Inzaghi anche se dei cambi sono parsi affrettati. Lukaku era arrivato per tornare alla grinta di una volta ma è stata persa subito. Anche se un giocatore è stato ammonito può continuare la gara”. Ranieri si è poi soffermato su una grave mancanza: “Manca Perisic, era una spina nel fianco, attaccava la profondità e tornava anche in copertura”.

La prossima partita l’Inter scenderà in campo al Meazza contro la Roma. Non ci sarà José Mourinho in panchina tra i giallorossi, vista l’espulsione con l’Atalanta di qualche giorno fa. Per Inzaghi sarà importante trovare la vittoria dopo tre sconfitte nelle ultime cinque partite in campionato.