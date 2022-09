Adani contro Allegri, nuovo round: la bordata ha una nuova vittima

Tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Monza, c’è stato un nuovo round.

Dopo la sconfitta della Juventus contro il Monza di domenica scorsa, Massimiliano Allegri è finito ancora di più sotto il ciclone delle critiche. Nel team bianconero ci sono sicuramente tante assenze, ma queste non giustificano la prestazione contro i biancoscudati.

La Juventus, anche prima dell’espulsione di Di Maria per un fallo di reazione a Izzo, non ha tirato neanche una volta in porta. L’unica vera occasione della gara è capitata nei minuti finali a Kean, dove poteva fare sicuramente qualcosa.

Nonostante le dichiarazioni di Arrivabene prima del match contro il Monza, di fatto, la posizione di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico. Il tecnico toscano, infatti, sta ricevendo tantissimi critiche da più di una persona. Tra questo bisogna sicuramente inserire Daniele Adani.

Nuovo round tra Adani e Allegri: “Quella con Sconcerti non si può chiamare intervista”

L’ex giocatore di Inter e Fiorentina, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni della Juventus nel corso della ‘BoboTv su Twitch’, dove si è soffermato soprattutto sull’intervista dell’allenatore rilasciata a Mario Sconcerti per il Corriere della Sera : “Allegri, dopo che ha detto che bisogna stare zitti e lavorare, va a fare un’intervista con Sconcerti che, però, ha raccolto solo i pensieri dell’allenatore”:

Adani ha poi continuato il suo intervento: “Sconcerti nell’intervista non esiste, perché firma il pezzo ma non interviene. Lui ha scritto solo un papiro dei pensieri di Massimiliano Allegri. Sconcerti si è prestato a questa cosa che non è stata fatta con l’accordo della Juventus”.