Juventus, oltre al danno la beffa: decisione su Di Maria

La Juventus, in attesa di determinare il destino di Allegri, ha preso una decisione in merito a Di Maria: i piani del club.

Il giorno del giudizio, per Massimiliano Allegri, è vicino. Venerdì infatti il Consiglio d’Amministrazione della Juventus valuterà la posizione del tecnico bianconero, finito nella bufera alla luce del pessimo avvio di campionato della squadra. Ottavo posto in campionato a -7 punti dalla vetta occupata dal Napoli e dall’Atalanta e due sconfitte in altrettante partite in Champions League. Troppo poco per la società, che in estate si è mossa in maniera concreta per potenziare la rosa.

La dirigenza, a riguardo, appare quanto mai divisa. Il vice presidente Pavel Nedved, ad esempio, già nelle ore successive alla sconfitta patita per mano del Monza ha iniziato a spingere per l’esonero. Opzione poco gradita dal presidente Andrea Agnelli, che vorrebbe concedere all’allenatore ulteriore tempo per rilanciarsi. A prendere la decisione definitiva, quindi, sarà il CdA. Entrambe le opzioni, al momento, risultano concrete mentre ha perso di consistenza quella riguardante la promozione di Paolo Montero (attuale guida dell’Under 19).

Allegri, dal canto suo, non intende fare un passo indietro ed è convinto di poter rivitalizzare l’ambiente nel giro di poche settimane. Per centrare l’obiettivo occorrerà battere il Bologna alla ripresa del campionato tuttavia il compito non si preannuncia facile anche alla luce dell’assenza di Angel Di Maria, squalificato per due partite dopo il cartellino rosso rimediato nell’ultimo turno.

Juventus, Di Maria non ci sarà contro il Bologna: niente ricorso

La Juventus, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha deciso di non presentare un ricorso agli organi competenti. L’espulsione viene ritenuta corretta ed è stata accettata dal club. Il suo rientro in campo, salvo sorprese, avverrà nel corso della sfida di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare il Maccabi Haifa.

Un crocevia fondamentale per le ambizioni di gloria della Vecchia Signora. Un ulteriore passo falso comprometterebbe in maniera definitiva il cammino nella competizione europea. Servirà quindi vincere in maniera convincente, così anche da migliorare l’ambiente alla Continassa. Allegri si aspetta tanto da Di Maria, il momento è cruciale.