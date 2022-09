Donnarumma, la rivelazione in conferenza spiazza: frecciata dalla Nazionale

Donnarumma torna a difendere i pali della Nazionale italiana. Domani l’incontro con i vecchi tifosi a San Siro: rivelazione in conferenza stampa.

La Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini è pronta a ritornare in campo. Dopo la batosta di giugno contro la Germania, vittoriosa per 5-2 sugli azzurri, l’Italia ritrova ancora una volta l’Inghilterra del CT Southgate nel match valido per la quinta giornata del girone di Nations League.

Stavolta è vietato sbagliare, anche se l’avversario è decisamente ostico. L’impegno, infatti, non sarà dei più semplici, anche perché per gli inglesi si tratta delle prove generali in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Domani sera a San Siro gli azzurri proveranno a vedere cara la pelle. Ci sarà un undici rivoluzione e, probabilmente, anche un cambio di modulo. Chi proprio non mancherà, però, è Gigio Donnarumma.

Donnarumma torna a San Siro, parla Bonucci

Il portiere italiano del Paris Saint-Germain tornerà a San Siro, stadio che l’ha cullato ai tempi dell’esperienza con la maglia del Milan. Stavolta, però, difenderà i pali della porta della Nazionale italiana. Come sarà l’incontro con i suoi vecchi tifosi?

A tal proposito è intervenuto Leonardo Bonucci direttamente nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Nazionale inglese. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Chi fischia un calciatore della Nazionale, secondo me, non ha un cervello. Quel calciatore quando indossa la maglia azzurra rappresenta tutta l’Italia, anche coloro che fischiano. Non vedo perché debbano fischiare Gigio, ha solo fatto la sua scelta. Dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista. Mi aspetto uno stadio San Siro bello carico domani sera”.