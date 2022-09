Italia, che mazzata per Mancini: salterà l’Inghilterra

L’Italia si prepara alla sfida contro l’Inghilterra da giocare nella serata di domani ma nel frattempo è arrivata una brutta notizia per Mancini.

L’Italia si sta preparando alla gara da giocare contro l’Inghilterra, gara che andrà in scena nella serata di domani alle ore 20:45. Torna quindi l’appuntamento con la Nations League, competizione con cui Roberto Mancini sta mettendo alla prova il proprio gruppo. Nel segno della ripartenza. Nel corso di questa mattina, però, è arrivata una pessima notizia per il CT azzurro.

Il gruppo azzurro, quindi, sta svolgendo la preparazione per cercare di giocare contro l’Inghilterra nel miglior modo possibile. Alcune scelte fatte da Roberto Mancini, in merito alle convocazioni, hanno fatto molto discutere.

Ma a preoccupare il CT adesso ci sono le condizioni di un giocatore in particolare. L’Italia è scesa infatti in campo a Coverciano questa mattina per la rifinitura. Seduta a cui hanno preso parte e sono stati presenti 28 giocatori in totale. Un’assenza in particolare è perciò subito saltata all’occhio.

Italia, Mancini deve rinunciare a Tonali: il centrocampista è stato assente nella rifinitura, queste le sue condizioni

A far notare immediatamente l’assenza in campo questa mattina a Coverciano di Sandro Tonali è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. Il centrocampista, infatti, non è potuto essere al seguito di Mancini e del gruppo a causa di un affaticamento muscolare.

Si spera nulla di grave per lui, come effettivamente sembra essere, ma non potrà comunque prendere parte alla gara di San Siro che la Nazionale Italiana giocherà domani contro l’Inghilterra. Adesso anche il Milan, oltre al CT, resta con il fiato sospeso. Nella speranza che lo stop preventivo sia arrivato nei tempi corretti. Il giocatore rossonero verrà in ogni caso monitorato giorno per giorno.