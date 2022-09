Crisi Inter, scende in campo Zhang: il gesto è netto

Il futuro di Simone Inzaghi sembrava essere sulla graticola fino a qualche giorno fa e ora arriva la decisione definitiva sulla quale la società ha ragionato.

I risultati altalenanti dell’Inter in Serie A e in campo internazionale hanno trovato il punto di esplosione definitivo nella sconfitta dei nerazzurri contro l’Udinese. La squadra friulana ha così preso il volo in campionato, mentre la formazione di Simone Inzaghi è caduta nello sconforto. La sosta per le Nazionali in tal senso può giocare proprio in favore dei nerazzurri, che hanno avuto e hanno ancora giorni a disposizione per riflettere e lavorare, sebbene con risorse limitate a causa dei tanti giocatori impegnati col proprio paese.

Secondo quanto riferito da ‘SKY Sport’, questo giovedì è stata l’occasione affinché la dirigenza potesse riunirsi a pranzo con il tecnico. Mister Inzaghi è finito al centro delle polemiche, soprattuto da parte della piazza, che a gran voce ha cominciato a chiederne l’esonero.

Al summit ha preso parte anche il presidente Steven Zhang, che non fa mancare il suo appoggio nei momenti cruciali per la squadra, nel bene e nel male.

Inter, Zhang rinnova la fiducia a Inzaghi: le ultime

Durante la riunione, le parti si sono confrontate a lungo. A quanto pare è stata ribadita la fiducia nei confronti del lavoro e del progetto che sta portando avanti l’allenatore interista. Le difficoltà sono di tutti e sarà necessario lavorare con coesione per arginarle e ricominciare. Perciò, il club ha confermato l’intesa con Inzaghi.

D’altronde soltanto ieri sera l’amministratore delegato, Beppe Marotta, aveva chiarito l’umore generale e l’idea di non scombussolare la squadra, in occasione della cena organizzata dall’ex presidente Ernesto Pellegrini insieme ai campioni della Coppa Uefa del 1991. ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva riferito le sue dichiarazioni: “Sono convinto che ci riprenderemo dopo la sosta”. La fiducia accordata oggi a Inzaghi è la prova delle intenzioni.