“Summit in corso”: Inter, faccia a faccia con Inzaghi. Decisione presa

Dopo la sconfitta di domenica contro l’Udinese di Sottil, in casa Inter è in atto un summit con Simone Inzaghi.

Dopo la brutta sconfitta rimediata domenica scorsa contro la sorprendente Udinese di Andrea Sottil, l’Inter è finita ancora una volta sotto l’occhio del ciclone. Di fatto, quella contro i friulani è stata già la terza sconfitta in campionato (quarta stagionale se si considera anche quella in Champions League contro il Bayern Monaco).

Quello che sta facendo preoccupare i tifosi interisti, paradossalmente, non sono tanto le sconfitte, ma il modo di giocare della loro squadra del cuore. Il team meneghino, infatti, dà la sensazione che si stia perdendo sempre di più ogni partita che passa.

Lo stesso Simone Inzaghi è da tempo finito sotto l’occhio del ciclone. Al tecnico vengono imputate alcune scelte abbastanza cervellotiche, l’ultima è la doppia sostituzione di Bastoni e Mkhitaryan alla mezz’ora del primo tempo perché ammoniti. Proprio per parlare di questo periodo particolare, in casa nerazzurra c’è stato in giornata un summit molto importante.

Inter, summit in corso tra Inzaghi e dirigenti nerazzurri: ribadita la fiducia al tecnico

Secondo quanto riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Steven Zhang, rientrato in Italia in anticipo, ha pranzato insieme a Simone Inzaghi. Il presidente nerazzurro ha colto l’occasione per ribadire all’allenatore la propria fiducia nei suoi confronti.

Steven Zhang è stato tutto il giorno alla Pinetina, dove c’è un ‘summit in corso’ tra i dirigenti dell’Inter e Simone Inzaghi che, quindi, siederà ancora sulla panchina. I nerazzurri, tuttavia, devono cambiare marcia il prima possibile, anche perché il prossimo match è contro la Roma dell’ex Mourinho.