Italia, Mancini nell’occhio del ciclone: “Lo stima solo lui”

Arrivano diverse critiche nei confronti del ct dell’Italia Roberto Mancini per le convocazioni

L’Italia affronterà le partite contro Inghilterra e Ungheria che concluderanno questa prima fase di Nations League. Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati, come al solito discutibile, per alcune scelte in reparti specifici. Ha generato infatti diverse critiche l’esclusione di Udogie, che con l’Udinese sta mostrando progressi meravigliosi, ma le sue chance per adesso si limitano all’Under 21.

Poi c’è la situazione dei giocatori della Juventus da valutare, in netta crisi di prestazioni e risultati. Mancini ha convocato Leonardo Bonucci, simbolo dei bianconeri e duramente criticato dagli ultras per come sta gestendo la brutta situazione insieme ai suoi compagni. Il commissario tecnico, però, prosegue per la sua strada anche se l’Italia avrebbe bisogno di una rivoluzione totale che porti a un cambio di rotta.

Italia, Mancini criticato per la scelta Bonucci

Il quotidiano Libero, nell’edizione di oggi, si è soffermato sul momento che sta vivendo Bonucci: “Escluso da Allegri e scaricato dagli ultras della Juventus, l’unico ancora a stimarlo è Mancini che lo include nella lista dei convocati”. Il ct dell’Italia fortemente criticato per questa decisione: “Lo convoca a prescindere dalle prestazione e dai comportamenti, perché dovrebbe essere il faro del presunto nuovo corso”.

Non resta che capire quale sarà l’impatto di Bonucci in queste due partite. Potrebbe risentire del momento che la Juve sta passando in campionato e in Champions League. Per Mancini resta ancora fondamentale, anche perché di difensori centrali, così come di attaccanti con esperienza internazionale, si fa fatica a trovarne.