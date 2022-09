Napoli, salti di gioia per Spalletti: l’ufficialità è una manna dal cielo

Napoli, buone notizie all’orizzonte per mister Luciano Spalletti. Esultano anche i tifosi, è arrivata l’ufficialità del club.

Dopo la partenza sprint in campionato ed in Champions League, la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis arriva alla prima sosta del campionato più rinvigorita che mai. Oltre ad un super Kvaratrskhelia, gli azzurri possono contare su tutti i nuovi innesti, già decisivi e fondamentali nei tatticismi di Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro gongola ed i tifosi partenopei esultano per i risultati raggiunti fino a questo momento. Dopo il successo a San Siro contro la squadra di Stefano Pioli, il Napoli cala il ritmo vista la pausa per le Nazionali.

Napoli, Demme rientra in gruppo

Per gli azzurri, già orfani di Matteo Politano, infortunatosi proprio contro il Milan nell’ultimo turno di campionato, arrivano buone notizie proprio dall’infermeria. Diego Demme, out da diverse settimane, è infatti rientrato in gruppo, agli ordini di Spalletti.

Il centrocampista partenopeo, così come comunicato dalla nota ufficiale del club azzurro, ha ripreso il lavoro con i compagni. Di seguito il consueto comunicato della SSC Napoli: “Ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo, integrato da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 3 dove ha svolto attivazione a secco e di seguito lavoro di potenza aerobica. Chiusura con lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto”. E poi la chiosa finale su Demme e Politano: “Diego Demme ha svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie per Politano“.