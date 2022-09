Uruguay, Cabrera vicino all’esordio: Leandro segue le orme di suo nonno

Il difensore dell’Espanyol Cabrera potrebbe debuttare nei prossimi giorni con la maglia della Nazionale uruguaiana.

Il difensore uruguaiano dell’Espanyol Leandro Cabrera sta vivendo giorno molto importanti. Il roccioso difensore, all’età di 31 anni, potrebbe fare il suo debutto ufficiale con la maglia della Nazionale sudamericana. Cabrera è stato convocato per i prossimi impegni dell’Albiceleste contro le nazionali di Iran e Canada.

Il centrale del club catalano ha già giocato con la maglia della Nazionale, ma solo con quella della squadra giovanile. Ora, protagonista in una determinata fase della sua carriera, Cabrera potrebbe fare un salto di qualità e questo è l’ultimo appuntamento per l’Uruguay prima dei Mondiali.

Il trentunenne difensore sta disputando un’ottima stagione con la maglia della nazionale sudamericana ed uno dei suoi obiettivi stagionali è far parte della lista di giocatori che prenderà parte al Mondiale in Qatar. Cabrera è già stato convocato in passato nella Nazionale maggiore, ma ancora deve fare il suo debutto.

Uruguay, grossa chance per Cabrera

Il difensore ha disputato oltre 400 presenze in Europa ed è uno dei giocatori più esperti uruguaiani. Il calciatore ha giocato oltre 100 partite con l’Espanyol ed è attualmente un giocatore fondamentale per la squadra spagnola. Diego Alonso crede molto nelle sue qualità e non è da escludere che il giocatore prenda parte al prossimo Mondiale.

Il difensore potrebbe prendere parte al Mondiale e seguire le orme di suo nonno, la leggenda dell’Uruguay Josè Sasià. Il nonno del difensore dell’Espanyol ha preso parte ai Mondiali nel 1962 e nel 1966. Sasià è uno dei protagonisti del Penarol in quegli anni ed ha vinto una Coppa Intercontinentale ben 61 anni fa.