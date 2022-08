Espanyol-Real Madrid, una sfida dal sapore speciale per Leandro Cabrera

Il difensore dell’Espanyol Leandro Cabrera affronterà in questo weekend il Real Madrid di Carlo Ancelotti, squadra a cui è legato.

Si disputerà questo weekend il match valido per la terza giornata del campionato spagnolo tra Espanyol e Real Madrid. Sarà una sfida diversa dalle altre per il capitano del club catalano Leandro Cabrera, trentunenne difensore dell’Espanyol.

Cabrera è un ex giocatore del Real Madrid anche se in passato ha vestito solo la maglia del Castilla, nel lontano 2013-2014. Ora, soprattutto dopo i recenti addii di Diego Lopez e David Lopez, è un pilastro della retroguardia del club, oltre ad essere appunto capitano.

Leandro Daniel Cabrera Sasía è ormai un istituzione del club, ma attorno a lui c’è anche una curiosa e particolare storia che riguarda la storia del club. Suo nonno José Sasia ha affrontato i Blancos ben 57 anni fa, nel lontanissimo 1965.

Real Madrid e Cabrera, una storia che resta in famiglia

Il Real Madrid di Paco Gento e Santiago Bernabeu volò nel 1965 per una tournée in Argentina e fu protagonista di un match contro il Rosario Central. José Sasia era uno dei pilastri di quel club, la sfida terminò 2 a 2 ed il nonno di Leandro Cabrera fu assoluto protagonista del match. Con le sue azioni mandò letteralmente in crisi la forte difesa madrilena. La squadra spagnola era una delle squadre più forti della storia, ma il nonno di Cabrera fu uno dei protagonisti di quella sfida.

Ora, ad anni di distanza, Cabrera sfiderà nuovamente il suo ex club e lo farà da capitano dell’Espanyol. In passato Cabrera ha dimostrato grande attaccamento al Real Madrid nonostante la breve esperienza. Il giocatore, ai microfoni di As nel 2020 rivelò: “Il Real è una grandissima istituzione, ho giocato un anno nel Castilla ed ho capito che inculcano una filosofia vincente in tutte le squadre della società. Continuo a mantenere comunque un ottimo rapporto con tutti loro”.