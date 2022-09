Maignan alla Juventus: Milan, il retroscena improvviso svela tutto

Mike Maignan è uno dei grandi personaggi del Milan del presente, ma il portiere francese poteva finire alla Juventus non troppo tempo fa.

Il suo arrivo in squadra non ha fatto rimpiangere la partenza di un giocatore simbolo, quale è stato Gigio Donnarumma. Il suo addio è stato il più cocente per i tifosi rossoneri in epoca recente, considerata la trafila del portiere italiano nel club milanese e la decisione finale di non rinnovare l’accordo, trasferendosi poi al PSG.

Donnarumma ad oggi è soltanto un ricordo, spesso e volentieri amaro per i milanisti, poiché il portiere Mike Maignan ha saputo raccoglierne l’eredità nel miglior modo possibile. Per talento e personalità è uno dei volti più affidabili dell’universo rossonero.

Mentre in casa Milan si vivono ore di tensione in attesa di capire proprio l’entità dell’infortunio dell’estremo difensore durante Francia-Austria di Nations League, giungono su di lui delle dichiarazioni di Gigi Buffon.

Milan, senti Buffon: “Maignan poteva andare alla Juventus”

L’attuale portiere del Parma, ex stella della Juventus e anche del PSG tra le altre, Gianluigi Buffon, è stato presente al ‘Festival dello Sport’ di Trento, dove ha toccato temi più o meno personali circa la sua carriera, ma si è soffermato anche sul presente. All’evento organizzato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ad esempio, ha rivelato un retroscena molto interessante su Mike Maignan.

“Quando tornai dal PSG alla Juventus, la società bianconera mi chiese dei portieri. Gli parlai di Maignan del Lille, che nessuno considerava in quel momento. Io mi chiedevo perché. Infatti quando il Milan lo prese, mandai un messaggio a Maldini. Gli dissi che in pochi credevano in lui, ma che invece i rossoneri avevano preso un grande portiere. Alla fine è andata proprio così…”, ha raccontato Buffon.