Calciomercato, colpo di scena Manolas: “Ufficialità imminente”

Colpo di scena per Kostas Manolas, il mercato non dorme mai, il difensore lascia l’Olympiacos: “Ufficialità imminente”

Kostas Manolas ha lasciato il Napoli nel gennaio scorso per tornare in Grecia per vestire la maglia dell’Olympiacos, il club della sua vita. Il suo addio ha generato tanta discussione, perché all’epoca Spalletti aveva pochissimi giocatori disponibili in seguito a diversi infortuni. La sua carriera negli ultimi anni ha subito un calo notevole, nonostante sia un classe ’91: questa stagione ha disputato otto partite tra campionato e coppe.

In Europa League, l’Olympiacos ha perso due partite su due contro Nantes e Friburgo. Manolas ha giocato solo contro i francesi, nel match perso 2-1. E adesso il difensore greco sta per lasciare Atene, letteralmente rivoltata -in positivo- al momento del suo arrivo a gennaio. Destinazione Emirati Arabi Uniti.

Manolas allo Sharjah, raggiunge Pjanic

Kostas Manolas cambia subito squadra, giocherà nello Sharjah, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Giocherà di nuovo insieme a Miralem Pjanic. I due hanno vestito insieme la maglia della Roma per due anni nel 2015 e nel 2016, il bosniaco è arrivato in questa sessione di mercato dal Barcellona in prestito. Il portale Goal.com ha annunciato che: “L’ufficialità allo Sharjah è imminente”. Tra l’altro, nello Sharjah gioca anche uno come Paco Alcacer, insomma: per Manolas a 31 anni è vicina un’avventura particolare.