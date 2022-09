Italia, un altro forfait per Mancini: ha lasciato il ritiro

L’Italia continua a perdere pezzi, c’è un altro forfait per Roberto Mancini: il giocatore lascia il ritiro

L’Italia questa sera scenderà in campo a San Siro contro l’Inghilterra. La speranza per gli azzurri è di ritrovare la vittoria su un campo che negli ultimi anni ha dato solo delusioni, come quella con la Svezia, oppure nella scorsa edizione della Nations League. Non sarà una sfida semplice contro gli inglesi, battuti in finale di Euro 2020 l’anno scorso. Mancini, inoltre, dovrà far fronte a diverse assenze come quella di Marco Verratti e Ciro Immobile.

Un altro degli azzurri di Roberto Mancini che non ci sarà è Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, ha accusato un problema che gli ha impedito di allenarsi a Coverciano. Lo ha dichiarato lo stesso ct in conferenza stampa ieri: “Sandro non si è mai allenato con noi, avremmo voluto recuperarlo per Budapest, ma non sta bene. Credo che tornerà a casa”.

Italia, Tonali ha lasciato il ritiro

E infatti, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana e non ci sarà nemmeno contro l’Ungheria la prossima settimana. Lo ha confermato Sky Sport, che ha poi specificato che il centrocampista questa sera seguirà Italia-Inghilterra in tribuna a San Siro. Successivamente, Pioli potrà averlo a disposizione per recuperare dall’infortunio in vista degli impegni in campionato contro Empoli, Chelsea e Juventus.

Continua dunque l’emergenza per la Nazionale, che oltre a Immobile e Verratti e allo stesso Tonali, dovrà fare a meno anche di Politano e Pellegrini. Il periodo no dal punto di vista fisico continua, lo stesso che di questi tempi -lo scorso anno- ha tolto a Mancini tantissimi giocatori nei deludenti risultati del girone di qualificazione al Mondiale.