Italia, Mancini spiazzato: assenza a sorpresa con l’Inghilterra

Questa sera l’Italia affronterà l’Inghilterra nell’ambito della Nations League: il Ct Mancini ha deciso di non convocare un big.

Il processo di ricostruzione, reso urgente all’indomani della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, in questi mesi si è rivelato più complicato del previsto. A confermarlo sono state le sconfitte patite a giugno per mano dell’Argentina e della Germania, che hanno reso evidente quanto sia ampio attualmente il divario tra l’Italia e le principali Nazionali. Oggi gli azzurri avranno modo di mettersi ancora alla prova contro l’Inghilterra e nell’occasione il Ct Roberto Mancini ha deciso di non convocare Ciro Immobile.

Il nome dell’attaccante, infatti, non compare nell’elenco dei calciatori a disposizione stasera dell’allenatore. Una decisione giunta a sorpresa, considerando che ieri il capitano della Lazio aveva espresso eterno amore nei confronti della selezione: “Finché Mancini e la Nazionale avranno bisogno di me io ci sarò”. Nella mattinata odierna, invece, la punta ha accusato un problema muscolare: da qui la scelta di escluderlo.

Immobile a San Siro si accomoderà quindi in tribuna, insieme agli altri elementi non inseriti nella lista: Ivan Provedel, Pasquale Mazzocchi, Federico Gatti e Matteo Cancellieri. Assenze che si aggiungono a quelle, per infortunio, di Sandro Tonali, Matteo Politano (che a Napoli ha iniziato la riabilitazione), Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti. Forfait pesanti, che obbligheranno il commissario tecnico a stravolgere la formazione originariamente pensata.

Italia, Immobile non convocato contro l’Inghilterra: trema la Lazio

Al posto di Immobile verrà impiegato Gianluca Scamacca, autore di un buon avvio di stagione con la maglia del West Ham (3 reti in 9 presenze complessive). Accanto a lui ci saranno Giacomo Raspadori e Manolo Gabbiadini. Un tridente che potrebbe poi essere riproposto anche il 26 settembre, giorno in cui l’Italia affronterà l’Ungheria nell’ultima gara della Nations League.

Difficile dire, al momento, se nell’occasione si rivedrà in campo Immobile. Tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui il calciatore verrà sottoposto a stretto giro di posta. Intanto il suo stop rappresenta la peggior notizia possibile sia per Mancini (obbligato a vincere per evitare l’onta della retrocessione nella Lega B del torneo) che per Maurizio Sarri. La Lazio trema.