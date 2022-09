Milan, tegola Maignan: soluzione d’emergenza, Pioli sorprende i tifosi

Il tecnico del Milan Pioli è chiamato ad organizzare le sue scelte in vista delle prossime partite a causa dell’infortunio di Mike Maignan

La pausa per le Nazionali ha causato un brutto grattacapo per Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, infatti, ha perso Mike Maignan. Il portiere francese si è fermato nel corso della sfida tra il suo Paese e l’Austria. Nella gara valida per la Nations League, il numero uno rossonero ha lasciato il posto ad Areola al termine del primo tempo.

Il calciatore ex Lilla ha accusato un problema al polpaccio e ha lasciato il ritiro della Francia. Il Milan valuterà le condizione di Maignan una volta che quest’ultimo tornerà a Milano tuttavia Pioli è chiamato a fare i conti con delle riflessioni importanti in vista del prossimo ciclo di partite

Milan, infortunio Maignan: Pioli in Champions con Mirante, Tatarusanu in campo in campionato

Il Milan è in apprensione per Maignan. Il portiere si è bloccato con la Francia e lo staff medico rossonero valuterà l’entità del suo infortunio nelle prossime ore. Per Pioli però si pone il rischio di dover rinunciare a lui nelle prossime sfide.

A forte rischio la sua presenza nel match di sabato sera contro l’Empoli. Qualora non dovesse farcela, come sottolinea ‘Goal.com’, il tecnico punterebbe su Ciprian Tatarusanu. Quest’ultimo è sceso in campo al posto di Maignan pure un anno fa quando il portiere francese si è fermato per l’infortunio alla spalla.

Pioli però mercoledì a Londra, con il Chelsea, dovrà giocare anche un fondamentale match in Champions League. E in questo caso, sottolinea ancora ‘Goal.com’, senza Maignan per i rossoneri si proporrebbe un problema in più in quanto Tatarusanu non è stato inserito nella lista UEFA. In questo caso, dunque, il tecnico milanista dovrebbe fare riferimento ad Antonio Mirante. L’allenatore rossonero, che ha assistito pure al forfait di Tonali con l’Italia, confida di recuperare entrambi nel più breve tempo possibile per averli a disposizione in queste sfide.