Juventus nel caos, ora Agnelli trema davvero: ufficialità durissima

La Juventus di Allegri e della proprietà Agnelli vive uno dei momenti più difficili della sua storia. Nelle ultime ore l’ennesima batosta.

La stagione della Juventus è iniziata davvero nel peggiore dei modi. Il club bianconero è a 0 punti dopo due gare in Champions League e traballa notevolmente in Serie A, dove è reduce dal clamoroso ko contro il Monza neo promosso. Allegri è in grave difficoltà e sono tanti i motivi che preoccupano la società bianconera.

La società ha accontentato il tecnico con una campagna acquisti di altissimo profilo, sono arrivati giocatori di livello e con ingaggi molto alti come Paul Pogba ed Angel Di Maria e sono arrivati giocatori interessanti come Bremer, Kostic e l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Nonostante ciò le notizie non sono positive.

Oltre ai risultati deludenti in campo la società deve fare i conti anche con il bilancio e le notizie sono tutt’altro che rassicuranti. La Juventus, dopo il CdA realizzato oggi, ha ufficializzato i dati del bilancio dell’ultima stagione ed i numeri sono davvero molto preoccupanti.

Juventus, cifre record per il passivo bianconero

La Juventus ha registrato nell’ultima annata un passivo in bilancio di ben 254,3 milioni di euro, il peggior passivo della storia del club bianconero. Numeri allarmanti che mostrano come la società sia in difficoltà e non riesca totalmente a reagire, soprattutto sul piano economico.

Per la Juventus si tratta del quinto anno consecutivo in passivo e non era mai accaduto nel corso della sua storia. Allarmanti i dati degli ultimi tre anni con la Juve che, alle prese con la pandemia, ha fatto un passivo di ben oltre i 500 milioni di euro.