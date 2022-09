Juventus, Zeman ‘chiama’ Allegri: la frase che nessuno si aspettava

La frase che nessuno si aspettava di Zdenek Zeman genera parecchia discussione su Allegri e la Juventus

La Juventus è in netta crisi di risultati e prestazioni, il principale indiziato trovato da tifosi e addetti ai lavori è Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero era stato espulso contro la Salernitana e in panchina è andato Landucci contro il Monza. La sconfitta per 1-0 con espulsione per Di Maria ha alimentato altre voci sull’addio di Allegri dalla Juve. Tra l’altro, è capitato anche un episodio con Arrivabene protagonista: “Lo paghi te il sostituto?”. Riferito a un giornalista arabo che aveva chiesto dell’esonero dell’allenatore.

Il gioco di Allegri è argomento di discussione, così come le parole di Zdenek Zeman sulla Juventus. Controtendenza da sempre, l’allenatore boemo ha parlato in modo positivo del modo di giocare dei bianconeri. E anche della lotta scudetto, queste le parole a TMW: “Il Napoli in questo momento fa risultati migliori. La Roma secondo me non è da scudetto”.

Juventus, Zeman difende Allegri

Di seguito, le parole di Zeman su Allegri: “Se non si vince si è in discussione, lo sarebbe anche il migliore allenatore del mondo, che è Guardiola. Lui ha subito più infortuni e squalifiche degli altri. Nel calcio si può vincere e si può perdere contro tutti, di solito la Juve vince, perciò ci si stupisce quando perde a Monza. Il gioco di Allegri? Perché in Serie A chi gioca? Lo fanno Empoli e Udinese che non puntano allo scudetto”.

Parole abbastanza chiare: secondo Zeman, gioca meglio chi non ha l’obiettivo di portare a casa subito risultati. Bisogna anche dire che squadre come Milan e Napoli hanno espresso un gioco migliore e sono in alto in classifica.