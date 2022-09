“Confermato…”, ma per i tifosi del Milan è una fitta al cuore: il motivo

Milan, tremenda notizia in arrivo. A breve sarà ufficiale e per i tifosi rossoneri sarà una vera e propria fitta al cuore. Il motivo.

Non è una settimana semplice, quella che sta volgendo al termine per il Milan ed il suo allenatore. Dopo aver perso uno scontro delicatissimo per la vetta, come la gara contro il Napoli di domenica scorsa, Stefano Pioli continua a perdere anche pezzi da novanta. Non solo per il proprio undici titolare, ma anche per l’importanza dei propri meccanismi.

Non solo Kjaer e Tonali, ma anche e soprattutto Theo Hernandez e Mike Maignan. Quattro infortuni che rappresentano quattro batoste all’autostima e al momento di forma dei rossoneri, già provati dalla sconfitta rimediata in casa contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

In particolare è l’infortunio del portiere francese a preoccupare maggiormente. Con la lesione al gemello del polpaccio, l’ex Lille sarà costretto a dare forfait alla porta del Milan per almeno un mese.

Milan, la notizia su Maignan è una fitta al cuore per i tifosi: “Confermato…”

Dopo l’infortunio rimediato con la propria Nazionale, Mike Maignan dovrà restare a lungo fermo ai box. Una brutta tegola per Pioli, per il Milan e i suoi tifosi, che adesso dovranno fare i conti con conseguenze ben più gravi e ben maggiori. Non solo in campionato, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la fase a gironi di Champions League.

Come racconta e anticipa il giornalista Daniele Longo, il club rossonero è pronto ad inserire Tatarusanu in lista Champions per sopperire al lungo stop di Maignan. “Confermato: Tatarusanu in lista Champions League”. Poche parole, che però sono una vera e propria fitta al cuore per i tifosi milanisti. Il diavolo dovrà affrontare il Chelsea ed il resto di questa prima campagna europea senza uno dei propri leader. Nonché uno dei portieri più forti in circolazione.