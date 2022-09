Milan, doccia fredda per Pioli: la notizia gela anche i tifosi

Il Milan ha ricevuto la peggiore delle notizie possibili: doccia fredda improvvisa per il tecnico Pioli e la tifoseria.

Sosta maledetta per il Milan, alla luce degli infortuni rimediati in nazionale da diversi giocatori. Il primo ottobre andrà in scena la trasferta sul campo dell’Empoli e nell’occasione Stefano Pioli rischia di dover fare a meno di diversi elementi chiave della squadra. Sandro Tonali, a causa dell’affaticamento muscolare subito nelle scorse ore, è già rientrato in città e verrà rivalutato più avanti. La sua presenza è in dubbio mentre un altro elemento ha già annunciato il proprio forfait.

Si tratta di Mike Maignan, uscito nel secondo tempo della sfida tra Francia e Austria. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno fatto emergere una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Un guaio inatteso, che lo costringerà a restare ai box per circa 30 giorni ma non è escluso che il club gli conceda ulteriore tempo per guarire al 100% ed evitare pericolose ricadute.

Calendario alla mano, oltre a quella in terra toscana, salterà anche le sfide contro la Juventus ed il Chelsea (andata e ritorno). Il rientro in campo dovrebbe avvenire il 16 ottobre (trasferta a Verona) o il 22 (in casa con il Monza) ma tutto dipenderà dall’esito dei test in programma nelle prossime settimane. Un’assenza che costringerà il tecnico rossonero a cambiare i propri piani e a dare fiducia ad uno degli altri due portieri a disposizione.

Milan, doccia fredda per Pioli: l’infortunio cambia i piani

L’idea, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di inserire nella lista della Champions League Ciprian Tatarusanu e assegnare al rumeno i gradi di titolare. L’ex Fiorentina nella scorsa stagione è riuscito più volte a mettersi in evidenza (spicca il rigore parato a Lautaro Martinez) e Pioli si fida delle sue capacità. Da qui l’idea di puntare su di lui in attesa del ritorno di Maignan.

Buone notizie, infine, per quanto riguarda Simon Kjaer ed Ante Rebic. Il danese ha riportato un leggero dolore alla caviglia ma le sue condizioni non preoccupano l’ambiente. Il croato, invece, ha smaltito del tutto l’ernia discale e, salvo sorprese, sarà regolarmente a disposizione nella partita in programma allo stadio “Castellani”.