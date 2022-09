Milan, l’ufficialità fa tremare le gambe: mani nei capelli per Maldini

Ennesimo problema fisico in casa Milan. L’undici di Stefano Pioli perde una pedina fondamentale del suo scacchiere.

Non è un momento facile per il Milan campione d’Italia. La squadra rossonera ha iniziato bene il campionato, ha inanellato una serie di risultati utili ma prima della sosta è uscito sconfitto nel big match di San Siro contro il Napoli. Non solo questa sconfitta con i rossoneri che sono alle prese con una serie di problemi.

Il problema principale per Pioli riguarda gli infortuni, situazione che più volte ha coinvolto il club nel corso degli ultimi anni. Le nazionali e gli impegni di Nations League hanno peggiorato le cose e per il tecnico sono arrivate diverse tegole. Gli stop a Theo Hernandez e Sandro Tonali nelle ultime ore avevano allarmato, ma ora è arrivata l’ufficialità di una grossa tegola.

Il portiere della Francia Mike Maignan è uscito per infortunio nell’ultimo impegno della Nazionale, impegnata ieri contro l’Austria. Maignan è uscito ad inizio secondo tempo e l’infortunio è peggiore rispetto al previsto. Il portiere non tornerà subito e dovrà restare fermo per qualche settimana.

Milan, l’infortunio di Maignan preoccupa

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport l’estremo difensore francese ha riportato la lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, un infortunio non da poco. Già lo scorso anno il Milan perse in un momento clou il suo portiere ed anche stavolta deve fare a meno del forte calciatore.

I tempi di recupero del portiere vanno dalle tre settimane al mese di stop e Maignan potrebbe saltare anche i prossimi due impegni di Champions League contro il Chelsea. Per questo motivo la società sta valutando se modificare la lista Uefa e inserire l’estremo difensore Tatarusanu.