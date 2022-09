Serie A, il presidente chiede aiuto: le parole sono inequivocabili

La Serie A vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. La situazione economica è chiara agli occhi di tutti.

Negli ultimi anni l’intero pianeta ha dovuto fare i conti con la pandemia legata all’emergenza per il Coronavirus, terribile virus che ha portato numerosi morti in tutto il mondo. Il Covid ha danneggiato anche l’economia e di conseguenza il mondo dello sport, creando problemi anche al calcio ed alla Serie A.

In Italia sono diversi i club in passivo e nella giornata di ieri ha impressionato l’esempio della Juventus, uno dei club più importanti del nostro calcio. La società bianconera ha ufficializzato nella giornata di ieri un rosso in bilancio di 254 milioni di euro e le cifre negli ultimi anni sono cresciute notevolmente.

Negli anni della pandemia la società della famiglia Agnelli ha perso oltre 500 milioni di euro, e seppur con numeri inferiori, quasi tutte le big italiane, hanno avuto difficoltà considerevoli a livello economico. Nelle ultime ore ha parlato di questa situazione anche il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento.

Serie A, le parole di Cairo sui problemi economici

Il patron granata ha parlato delle difficoltà del nostro calcio e dei problemi economici degli ultimi anni: “Ci vuole una mano da parte della Lega, ci vorrebbe qualcosa per dare aiuto a tutto il movimento”. Le parole di Cairo sono solo l’ultimo messaggio alla ricerca di aiuto dopo le difficoltà post pandemia.

Il presidente ha discusso anche delle differenze rispetto al campionato inglese. La Premier League diventa sempre più ricca mentre il nostro calcio sta affrontando una evidente crisi; Cairo ha commentato cosi: “La Premier League è tre volte l’Italia a livello di ricavi, bisogna fare qualcosa e bisogna investire sui giovani”.