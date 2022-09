Traghettatore Juventus, ecco la decisione: cambia il futuro di Allegri?

La Juventus di Allegri è alle prese con un terribile inizio di stagione. Arrivano importanti novità sul futuro del tecnico.

L’inizio stagione della Juventus è stato a dir poco traumatico. La società bianconera ha faticato sia in Italia che in Europa ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è finito nel mirino della critica. 0 punti in due gare di Champions League e prestazioni molto deludenti hanno messo a rischio il futuro del tecnico livornese.

La Juventus ha perso clamorosamente nell’ultimo turno di campionato contro il Monza, regalando ai brianzoli la prima storica vittoria in Serie A. I tifosi sono in aperta contestazione con la società e con Allegri e l’hashtag riguardo l’esonero del tecnico è sempre in trend topic sui social.

Secondo la redazione di Sportmediaset la posizione del tecnico non sarebbe cosi in bilico ed anzi le ultime notizie per Allegri sarebbero rassicuranti. Ieri si è tenuto il Cda del club della famiglia Agnelli, si è parlato molto ma non si è discusso affatto riguardo il futuro dell’allenatore bianconero.

Juventus, fiducia a tempo per Allegri

Il club ovviamente è insoddisfatto delle ultime deludenti prove, ma confermerà in ogni caso Allegri fino alla pausa per il Mondiale. La società valuterà le prossime gare ed è scontato che se non ci sarà un cambio di rotta potrebbe arrivare un traghettatore. Un’ipotesi valida solo durante la pausa per il Mondiale.

Il portale parla anche del futuro della società e il club torinese sta valutando due interessanti opzioni per il futuro. Nel mirino della Juventus ci sarebbero infatti Giampiero Gasperini o il clamoroso ritorno nel club di Antonio Conte, tecnico in scadenza di contratto con il Tottenham.