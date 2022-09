Milan, la polemica dell’ex Seedorf: “Razzista e deludente”

L’ex allenatore del Milan Clarence Seedorf lancia un nuovo messaggio polemico dopo l’esperienza in Serie A

Il Milan si è ripreso negli ultimi anni con Stefano Pioli dopo un lungo periodo in cui i risultati faticavano ad arrivare. Colpa di progetti discutibili o completamente assenti. Tanti allenatori cambiati prima dell’arrivo di Pioli, e tra questi c’è stato anche Clarence Seedorf. Voluto fortemente da Berlusconi e Galliani, all’epoca era alla prima esperienza su una panchina dopo esser subentrato all’esonerato Massimiliano Allegri.

Seedorf concluse quell’esperienza con 11 vittorie su 20, un ottavo posto, ma diverse partite giocate bene. Come il derby vinto con la rete di De Jong, ma anche l’andata degli ottavi di finale di Champions con l’Atletico Madrid, nella sfortunata sconfitta per 0-1. E proprio della sua carriera da allenatore ha parlato durante il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

Seedorf: “Sistema razzista. Deludente dopo il Milan…”

Le parole di Clarence Seedorf: “Non penso che l’Italia sia razzista, quelli ci sono dappertutto. Credo che a essere razzista sia il sistema. Non ci sono spiegazioni per cui tutti gli allenatori dopo di me al Milan abbiano ricevuto un’offerta, e io non ne ho mai ricevuta stando venti anni in Italia, è deludente”. Prosegue poi l’allenatore olandese: “Gli allenatori di colore in Europa non hanno occasioni. A volte mi dicono che non vogliono offendermi con una proposta. Ma prima mi fai la proposta e poi nel caso ti dico se sono offeso”.

Parole che fanno fortemente rumore: il Milan di Seedorf non fece malissimo in una stagione già compromessa. Fa specie, comunque, fa sapere che nessun club italiano ha mai puntato sull’olandese: per lui esperienze all’estero come Cina, Spagna e Camerun in Nazionale.