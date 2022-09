Napoli, tifosi in allarme: la notizia dell’ultim’ora preoccupa tutti

Il Napoli attende solo di tornare in campo per far fronte ai numerosi impegni da dover affrontare, ma un annuncio ora preoccupa il club.

Il Napoli attende la fine della pausa nazionali per riprendere la propria tabella di marcia. Gli impegni da dover fronteggiare in vista dell’inizio dei Mondiali, per questa prima parte di stagione in campionato e Champions League, sono molti. Ma ora è un annuncio in particolare a preoccupare il club e Luciano Spalletti.

Il Napoli spera che i propri giocatori rientrino dalle gare previste con le diverse nazionali nelle migliori condizioni possibili. A tal proposito, preoccupano al momento proprio le condizioni del difensore a cui Spalletti ormai si affida costantemente.

Gli ultimi aggiornamenti sullo stato fisico di Amir Rrahmani, rimasto precauzionalmente in panchina con il Kosovo, sono arrivate direttamente dal suo paese di appartenenza. Fiato sospeso per i tifosi partenopei.

Napoli, dal Kosovo arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani: la situazione preoccupa Spalletti

A dare le ultime novità in merito alle condizioni di Amir Rrahmani ci ha pensato il giornalista kosovaro, Shpend Thaçi. Non arrivano aggiornamenti pienamente confortanti per quanto riguarda il difensore imprescindibile nella rosa di Luciano Spalletti. Rrahmani è stato tenuto in via precauzionale in panchina per la sfida contro l’Irlanda del Nord.

Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, poi, il giornalista ha riferito: “Nessun commento da parte del C.T. del Kosovo, Alain Giresse, sulle condizioni fisiche di Amir Rrahmani. Stando a quanto emerge da fonti vicine al raduno del Kosovo, si aspetterà la giornata di domani per monitorare se sarà in grado di recuperare per la prossima partita contro Cipro”. Una notizia che tiene adesso con il fiato sospeso.