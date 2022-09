Italia, Mancini bacchetta: bordata sul caso Immobile

Dopo la decisione di non convocare Immobile per il match contro l’Ungheria, Mancini ha mandato una bordata in conferenza stampa.

L’Italia di Roberto Mancini è ancora sotto shock per non aver centrato la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, al quale mancano solo due mesi dalla gara d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador. Tuttavia, esattamente venerdì scorso, gli azzurri hanno dato un bel segnale a tutto il paese.

La Nazionale, infatti, ha battuto a San Siro l’Inghilterra di Southgate con la bellissima rete segnata nel corso della ripresa da Giacomo Raspadori. Con il successo contro gli inglesi, l’Italia si è guadagnata la possibilità di giocarsi contro l’Ungheria del ct italiano Marco Rossi l’accesso alla Final Four di Nations League .

Di fatto, gli azzurri scavalcherebbero proprio gli ungheresi in caso di successo nel match di domani. Tuttavia, così come è già successo contro l’Inghilterra, Roberto Mancini contro l’Ungheria dovrà fare a meno di Ciro Immobile per colpa di alcuni problemi fisici. Tuttavia lo stesso CT non ha risparmiato una frecciata.

Italia, la bordata di Mancini sul ‘caso Immobile’: “La Nazionale bisognerebbe amarla un po’ di più”

Roberto Mancini ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Assenza Immobile? Non valeva la pena rischiare. Ciro ha provato, ma era troppo pericoloso. Se il club ha influito su questa scelta? Tutti i ct hanno questo problema, ma quello che mi interessa è che i giocatori abbiamo voglia di giocare con la Nazionale. Non vogliamo creare problemi a nessuno, però questa squadra bisognerebbe amarla un po’ di più”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Ungheria? Giocare qui non è mai facile. Marco Rossi, che è stato mio compagno di squadra, ha fatto un gran lavoro. Stiamo valutando come mettere in difficoltà gli ungheresi, ma giocheremo con la massima tranquillità per sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. Raspadori? Ha qualità importanti, anche se deve crescere ancora”.