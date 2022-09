Clamoroso quello che succede in Ungheria-Italia: il protagonista è ancora una volta Donnarumma, tifosi azzurri increduli.

Partita dura, partita verissima in quel di Budapest. L’Italia è ospite dell’Ungheria alla Puskas Arena, dove si sta giocando il primo posto nel girone e l’accesso alla final four della UEFA Nations League. Un traguardo che sarebbe importante per il nuovo ciclo tecnico di Mancini, soprattutto dopo il mancato (e drammatico) accesso ai Mondiali.

Un traguardo che, per fortuna, sembra ad un passo: l’Italia conduce 2-0 in casa dell’Ungheria, grazie alle reti di Raspadori e Dimarco, che al momento stanno stendendo la formazione del CT Marco Rossi. Due reti importanti, che stanno confermando tutta la freschezza e tutta l’efficacia del 3-5-2 disegnato da Mancini. E che sta mostrando nuovi spunti interessanti che questa Nazionale può esplorare e sfruttare anche nei prossimi impegni.

Donnarumma da non credere, succede tutto durante Ungheria-Italia

Se il risultato alla Puskas Arena, però, recita ancora 2-0 per l’Italia il merito è anche e soprattutto di Gigio Donnarumma. Nel corso del secondo tempo, dal 50′ al 63′, il portiere del Paris Saint-Germain si è esibito in 4-5 interventi davvero miracolosi. È soprattutto la tripla parata che al 50′ mette in mostra a lasciare davvero senza parole i tifosi, increduli dai tre prodigi messi a segno dal portiere azzurro.

Prodigi che Donnarumma ripete anche qualche minuto più tardi sul subentrato Styles, dove addirittura l’ex Milan si esibisce in una straordinaria parata con i piedi. Insomma, dopo le critiche dell’ultimo periodo e quello spauracchio corso contro l’Inghilterra, il portiere campano si riprende la Nazionale e lo status di miglior portiere dello scorso Europeo. Con questi 4-5 miracoli, adesso, l’Italia può davvero mettere in ghiaccio la gara contro l’Ungheria.