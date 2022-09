“Addio alla Nazionale”: quante lacrime, succede prima di Ungheria-Italia

Che emozione a pochi minuti da Ungheria-Italia: il big della Nazionale dice addio alla selezione, c’è l’annuncio in diretta.

Partita ad altissima tensione tra Ungheria e Italia. La posta in palio è altissima: il primo posto del girone e l’accesso alla final four di UEFA Nations League. Un risultato che avrebbe dell’epocale per la Nazionale del CT Marco Rossi, mentre per quella di Roberto Mancini potrebbe avere il gusto di un nuovo inizio.

Un nuovo inizio che il commissario tecnico azzurro spera presto di vedere in atto. La vittoria di San Siro contro l’Inghilterra è stato uno squillo importante, ma adesso l’Italia è chiamata a confermarsi nel catino bollente di Budapest. Fare risultato in casa dei magiari sarà complicatissimo, anche perché il termometro dell’emozione è già altissimo. A pochi minuti dal fischio di inizio in Ungheria, c’è stato l’addio alla Nazionale da parte del big. Una notizia che ha commosso tutti i tifosi presenti a Budapest.

“Addio alla Nazionale”: il big saluta prima di Ungheria-Italia, quante lacrime per lui

Così a pochi minuti dal fischio di inizio e poco prima degli inni Nazionali, tutta la Puskas Arena ha applaudito il proprio capitano. Dopo 86 presenze e 29 gol con la selezione magiara, Adam Szalai dirà ufficialmente addio alla sua Ungheria. Un qualcosa che ha commosso tutti i presenti, con lo stesso gigante magiaro che si è commosso nel corso degli inni. Emozionante anche il tributo che la Federcalcio ungherese gli ha omaggiato, come sottolineato anche dal commento ‘RAI’ a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

“Non è riuscito a trattenere le lacrime Szalai, che dopo la gara contro l’Italia dirà addio alla Nazionale ungherese”: una bellissima immagine, che ha fatto il paio con gli applausi e il rispetto che i tifosi magiari hanno riservato agli azzurri nel corso dell’inno di Mameli. Adesso entrambe le formazioni sono chiamate a dare spettacolo anche in campo.