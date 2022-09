Italia, non solo i Mondiali: Mancini beffato anche agli Europei

I tormenti di Mancini alla guida dell’Italia non finiscono: anche in un momento positivo, il ct incassa una notizia poco confortante

Roberto Mancini questa sera andrà a caccia della qualificazione per la Final Four di Nations League. L’Italia vuole riemergere dopo la mancata qualificazione al Mondiale attraverso la nuova competizione. Un sistema che influenza direttamente anche i sorteggi. Malgrado il grande risultato conquistato dagli azzurri, tra le prime due di un girone che vedeva coinvolte pure Germania e Inghilterra, Mancini è costretto a masticare amaro.

Questa sera con l’Ungheria, l’Italia si giocherà la testa della classifica. Un confronto molto importante quello di Budapest. La formazione di Mancini ha la possibilità di operare il sorpasso sui padroni di casa, battuti nella gara d’andata disputata all’Orogel Stadium di Cesena.

Italia, le insidie per Mancini non finiscono mai: il ct azzurro rischia di ritrovarsi contro Inghilterra e Francia nelle qualificazioni all’Europeo

A preoccupare il ct di Jesi questa volta è il sorteggio per i gironi di qualificazione per i prossimi campionati Europei, programmati in Germania nel 2024.La prima fascia sarà composta dalle vincitrici dei gruppi della Lega A di Nations League, dalle seconde e dalle migliori terze.

L’Italia, come ricorda ‘Calcio & Finanza’, pertanto è già sicura di far parte della prima parte ma neppure questo basterà per dormire sonni tranquilli. Questo perché in Nations League non sono mancate le sorprese. Pertanto, in seconda fascia non mancheranno avversari particolarmente insidiosi. In essa finirà sicuramente l’Inghilterra, incapace di vincere un match nel girone di Nations League finora. Oltre ai ‘Tre Leoni’, l’Italia rischia un’altra grande beffa perché in prima fascia non ci sarà neppure la Francia. I ‘blues’ hanno concluso al terzo posto nel proprio raggruppamento ma non rientrano tra le migliori due.