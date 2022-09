Lazio, massima allerta per Sarri: è arrivata l’ufficialità

Arrivano novità in casa Lazio: c’è il comunicato ufficiale sulle condizioni dell’attaccante, ecco come intende procedere il club.

La Lazio, subito dopo la sosta, scenderà in campo contro lo Spezia. In vista della gara, tuttavia, resta incerta la presenza in campo del bomber biancoceleste. Questo il comunicato ufficiale emanato dal club sulle sue condizioni.

A preoccupare, in casa Lazio, restano ancora le condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante ha infatti lasciato la Nazionale Italiana, dopo che non ha potuto prendere parte alla gara contro l’Inghilterra. Match per cui ha seguito i compagni dalla tribuna. Sarà quindi assente anche contro l’Ungheria questa sera.

In accordo con lo staff azzurro, infatti, l’attaccante è tornato a casa. E si è quest’oggi sottoposto a esami clinici e strumentali più approfonditi con il proprio club di appartenenza. Il problema fisico risulta essere un edema presente sul bicipite femorale della gamba destra. Questi sono stati gli esiti degli esami.

Lazio, arriva il comunicato ufficiale sulle condizioni di Immobile: avviate le cure specifiche, Sarri attende

Questo è quello che si può leggere nella nota ufficiale emanata dal club biancoceleste: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali. In data odierna e in Paideia International Hospital”.

“Il calciatore – si legge ancora – ha già iniziato le cure specifiche del caso. E verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti. Si attendono perciò i prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“.

Lazio-Spezia andrà in scena allo Stadio Olimpico il 2 ottobre alle ore 12:30. Fino ad allora il club monitorerà perciò le condizioni di Immobile per comprendere se sarà in grado di prendere parte al match. Maurizio Sarri (e con lui tutti i tifosi) spera ovviamente di averlo a disposizione il prima possibile.