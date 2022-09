L’Italia va alle Final Four: Raspadori e Dimarco abbattono l’Ungheria

La sintesi della sfida di Nations League, Ungheria-Italia, che ha visto gli azzurri vincere con le reti di Raspadori e Dimarco.

Per andare direttamente alla Final Four di Nations League, l’Italia avrebbe dovuto vincere la gara contro l’Ungheria. E l’ha fatto, grazie alle reti di Raspadori e Dimarco. Grande delusione per l’Ungheria, che aveva a disposizione due risultati su tre ed è uscita sconfitta dalla Puskas Arena. L’Inghilterra ha invece pareggiato per 3-3 in casa contro la Germania, confermando la sua retrocessione mentre i tedeschi sono terzi nel girone.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due Nazionali:

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Adam Szalai. Allenatore: Rossi.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. Allenatore: Mancini.

Arbitro: Bastien (Francia).

Nations League, Ungheria-Italia 0-2, la sintesi del match

Mancini aveva chiesto ai suoi di provare subito a vincere ed è quanto accaduto. Nei primi minuti di gioco, Cristante prova il traversone teso e la palla viene fermata sulla linea, dopo che Gulacsi non riesce a bloccare la sfera verso la porta. Al 12′ Raspadori calcia in mezzo all’area di rigore su punizione ma il pallone finisce di poco fuori. Proprio il giocatore del Napoli sigla il primo vantaggio della Nazionale azzurra al 27′, approfittando di un errore della difesa ungherese, il giocatore raccoglie un tentativo di Gnonto, salta il portiere e batte a rete. Poco dopo ci prova Di Lorenzo e l’Ungheria cerca di rispondere a sua volta con Szalai ma non riesce a pareggiare. Si va così negli spogliatoi.

Nel secondo tempo al 50′ Donnarumma si supera con ben due parate consecutive di cui una su Szalai, mentre l’Ungheria avanza verso la porta azzurra. Due minuti dopo però arriva il raddoppio degli azzurri con un’azione di Barella, che imbuca per Cristante. Palla tesa del giocatore della Roma in area e vi arriva Dimarco: è gol. Poco dopo ancora protagonista il portiere dell’Italia su un sinistro di Styles deviato da Bonucci. I riflessi di Donnarumma sono invidiabili. Le due squadre si scambiano varie occasioni, ma nessuna mettere in pericolo la vittoria dell’Italia: la formazione del Ct Mancini trionfa con uno 0-2 pesantissimo.