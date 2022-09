Roma, Mourinho al settimo cielo: Tiago Pinto lo accontenta ancora

La Roma ha già pianificato le prossime operazioni di mercato: un colpo è già chiuso, ora gli occhi di Pinto sono su un difensore.

Il mercato è ufficialmente chiuso e riaprirà soltanto a gennaio ma intanto la Roma, da ormai diversi giorni, ha iniziato a lavorare per consolidare la rosa a disposizione di José Mourinho e potenziarla ulteriormente. I dossier attualmente presenti sulla scrivania del direttore generale Tiago Pinto riguardano i rinnovi di contratto di Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante, entrambi legati ai colori giallorossi al 2024.

Le trattative sono state avviate, con la società che proverà a chiudere le pratiche nel minor tempo possibile. Al trequartista, in particolare, è stato proposto un nuovo accordo quinquennale a cifre di molto superiori rispetto a quelle attualmente percepite. Da 2.5 milioni, in pratica, passerebbe a 4/4.5 netti all’anno. Adeguamento in vista anche per il centrocampista, fermo a quota 1.8 milioni.

Restano da limare alcuni dettagli e l’entità di vari bonus. Nell’ambiente, ogni caso, regna un certo ottimismo in merito alla possibilità di produrre presto la fumata bianca. E non finisce qua perché il club ha intenzione di regalare altri rinforzi al tecnico. Il primo, già bloccato, porta il nome di Ola Solbakken: il norvegese, proveniente dal Bodo/Glimt, arriverà ad inizio anno a parametro zero. Il secondo invece è Jurrien Timber.

Roma, Mourinho al settimo cielo: nuovi colpi in arrivo

Il difensore dell’Ajax, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, rappresenta un obiettivo concreto della Roma che nelle ultime ore ha iniziato a muoversi chiedendo informazioni sul suo conto. Prenderlo, in ogni caso, non si preannuncia facile alla luce dell’interesse mostrato dal Bayern Monaco e dal Manchester United ma un tentativo concreto verrà comunque fatto.

Colpi che testimoniano la volontà della Roma di crescere ancora e provare a conquistare un altro trofeo dopo la Conference League. Gennaio rappresenterà quindi un mese importante per i capitolini, anche perché nelle prime settimane del 2023 tornerà a disposizione Georginio Wijnaldum. Mourinho ha diversi motivi per sorridere.