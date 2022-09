Roma, salti di gioia per i tifosi: l’annuncio social è una manna dal cielo

Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, per i tifosi della Roma è arrivato comunque un annuncio molto importante.

Le due vittorie contro Empoli e l’HJK Helsinki sembravano che avessero allontanato la piccola crisi della Roma, arrivata dopo le due sconfitte contro Udinese e Ludogorets, ma poi domenica c’è stato il ko contro l’Atalanta di Gasperini.

I giallorossi, infatti, hanno perso all’Olimpico con il risultato di 0-1, rete decisiva di Scalvini, contro i bergamaschi, anche in maniera nettamente meritata. L’Atalanta, di fatto, è riuscita a vincere con l’unico tiro in porta effettuato nell’arco dei 90 minuti, mentre la Roma ha sprecato tante occasioni per riportare il risultato in parità.

Alla ripresa del campionato, inoltre, la squadra di José Mourinho è attesa da un’altra super sfida. La Roma, infatti, dopo la sosta del campionato, sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Nel frattempo, per i tifosi capitolini già c’è stato un annuncio molto importante.

Roma, l’annuncio di Wijnaldum: “La riabilitazione sta proseguendo nel modo giusto”

Georginio Wijnaldum, dopo la frattura alla tibia rimediata lo scorso agosto, è tornato a rilasciare delle dichiarazioni. L’olandese, infatti, ha pubblicato un video sui propri canali social: “Dopo l’infortunio, non ho parlato perché ero molto triste. La riabilitazione sta proseguendo nel modo giusto, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato un messaggio per augurarmi una pronta guarigione”.

Il messaggio del centrocampista della Roma poi continua: “Un ringraziamento speciale lo devo rivolgere ai tifosi giallorossi, che mi stanno danno la forza per tornare a giocare il prima possibile. Voglio disputare una grande stagione con questa squadra e c’è ancora tempo per farlo”.