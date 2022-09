Roma, che gioia per Mourinho e Tiago Pinto: pioggia di milioni in arrivo

La passione inarrestabile dei tifosi della Roma sta portando alla società giallorossa anche dei risvolti economici molto importanti.

Da quando José Mourinho è arrivato sulla panchina della Roma, l’ambiente tutto ha conosciuto momenti di grande entusiasmo. La passione sopita l’ha riaccesa il tecnico portoghese, grazie alla guida del quale per la squadra della capitale è anche arrivato un trofeo, che mancava da molto, ovvero la Conference League. La campagna acquisti estiva, con Paulo Dybala su tutti, ha poi contribuito a completare l’opera del re-innamoramento.

Ciò significa che sempre più tifosi durante il fine settimana e in occasione delle sfide europee affollano l’Olimpico. Tradotto: aumentano gli introiti del club. Per politica societaria i prezzi dei biglietti sono al ribasso ma le grandi vendite portano a un raccolto economico importante.

Basti pensare che le prime quattro sfide casalinghe hanno registrato il sold-out e anche quella di Europa League è stata un successone. Solo considerando questo inizio stagionale, la società ha incassato 5 milioni di euro, compreso il rateo per gli abbonati.

Roma, l’Olimpico porta incassi record: le cifre

Secondo un’analisi del ‘Corriere dello Sport’, se il trend dovesse restare stabile, la società di Friedkin calcola di poter arrivare a 35 milioni di euro in totale, ai quali è da aggiungere il profitto che deriva dall’immagine. Ovvero, gli sponsor accorrono più volentieri, avendo a disposizione uno spazio pubblicitario visto da almeno 60.000 spettatori a match.

La sensazione è che in casa Roma sia cominciato un circolo virtuoso, perché i prezzi al ribasso hanno accolto più pubblico e portato al tutto esaurito. Un ambiente simile è un incentivo importante per i calciatori, che si sentono accompagnati in campo, ed è più facile giungere alla vittoria. Ogni vittoria è di riflesso un beneficio economico. Un’equazione semplice, che sta dando già risultati impressionanti, fondamentali per l’operazione di ripristino economico che il club sta portando avanti per avere i conti in verde.