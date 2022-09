Atalanta-Gasperini, questa non ci voleva: la notizia improvvisa gela i tifosi

Brutte notizie per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il tecnico della squadra capolista rischia di perdere una pedina importante.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini è una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione. Il club orobico ha trovato numerose difficoltà lo scorso anno, e, complice i tanti infortuni, non si è qualificato per l’Europa. Quest’anno la squadra ha cambiato molto, ma fino ad ora sta ottenendo ottimi risultati.

I nerazzurri sono primi in classifica a pari merito con il Napoli di Spalletti. L’Atalanta fa un gioco sicuramente meno divertente rispetto al passato, ma la squadra è molto più cinica ed efficace. Nell’ultimo match di campionato il club bergamasco ha vinto di misura espugnando a sorpresa l’Olimpico.

La Roma ha avuto il controllo del match per quasi tutta la gara, gli ospiti hanno respinto gli assalti giallorossi grazie ad un grande Sportiello ed hanno espugnato l’Olimpico con il gol del giovane Scalvini. Il giovane talento orobico era impegnato in questi minuti con la Nazionale Under 21, ma è stato protagonista di un infortunio.

Atalanta, Scalvini si è infortunato con la Nazionale Under 21

Il giocatore è uscito per infortunio nel corso dell’amichevole tenuta oggi a Castel di Sangro tra Italia e Giappone Under 21. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore ha lasciato il campo anzitempo a causa di un problema al ginocchio. Ora c’è grande preoccupazione per Giorgio Scalvini.

A breve, sottolinea la rosea, verranno effettuati gli esami strumentali e i medici potranno definire l’entità dell’infortunio e l’eventuale stop per i giocatori. Una brutta notizia per Gasperini, che, dopo l’infortunio di Musso, rischia di dover fare a meno di un’altra pedina importante della difesa.