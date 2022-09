Atalanta capolista, ma l’ufficialità è pesante: ora Gasperini trema

L’ufficialità che arriva durante la sosta è una vera e propria mazzata per l’Atalanta: mani nei capelli per Gasperini.

La partenza in campionato è stata degna di una big e adesso l’Atalanta non ha alcuna voglia di fermarsi. Anche perché l’assenza di coppe europee e la possibilità di concentrarsi solo sul campionato aiuteranno inevitabilmente il gruppo di Gian Piero Gasperini a dare il 100% nella lotta ai primi quattro posti.

Una lotta che, però, rischia di complicarsi per fattori ed ingerenze esterne. I tanti infortuni, infatti, stanno rappresentando una vera e propria spina nel fianco per la Dea, che si gioca la vetta della classifica di pari passo con un’altra rivelazione del nostro campionato come il Napoli di Luciano Spalletti.

Musso, Demiral, Djimsiti e chi più ne ha, più ne metta: il quadro che è venuto fuori da queste prime sette giornate non sorride certamente a Gasperini, che ora si porta le mani al viso anche per le condizioni di un altro big come Koopmeiners.

Atalanta capolista, ma si ferma anche Koopmeiners: Gasperini in ansia

Il forte regista oranje, d’altronde, è uscito malconcio dalla gara di ieri sera tra la sua Olanda e la Polonia. In seguito ad un brutto scontro aereo con Linetty, il mediano orobico ha rimediato la peggio. E di lì è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Una bruttissima immagine, seppur il CT Van Gaal abbia subito rassicurato tutti sulle condizioni dell’ex AZ, coadiuvato anche dall’esito negativo della prima TAC.

L’ufficialità che, però, giunge dall’Olanda è tutt’altro che confortevole per Gasperini e per tutti i tifosi dell’Atalanta. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, Koopmeiners ha lasciato il ritiro della nazionale olandese e farà presto rientro in Italia. La Federcalcio oranje conferma il trauma cranico e il fatto che il centrocampista dovrà essere valutato nuovamente dallo staff medico dell’Atalanta, non appena farà ritorno a Zingonia.