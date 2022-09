Inter, la firma fa felice Marotta: spunta il comunicato ufficiale

L’Inter è una squadra e una società in evidente difficoltà. Il club nerazzurro è alle prese con problemi in rosa e con il bilancio passivo.

L’inizio stagione dell’Inter è nato finora sotto un cattivo auspicio. La squadra e la società sono alle prese con diverse problematiche, sia tra i giocatori che in situazioni extra calcistiche. La squadra di Simone Inzaghi ha collezionato ben 4 sconfitte nella prima fase della stagione e ha messo in mostra diverse grosse difficoltà.

I problemi della squadra sono legati anche alle difficoltà economiche con la società che non è riuscita a intervenire sul mercato, trovando difficoltà in chiudere operazioni per diversi mesi. Gli infortuni di Brozovic e Lukaku e le situazioni contrattuali di De Vrij e soprattutto Skriniar sono ulteriori grossi problemi per la società nerazzurra.

Nelle ultime ore è arrivata un’importante notizia per la società della famiglia Zhang. L’Inter ha annunciato un accordo di partnership con la Kopron, un’azienda italiana leader nel settore della logistica aziendale. Un’ottima notizia, visto le recenti problematiche economiche, per la società nerazzurra.

Inter, il comunicato sull’accordo con Kopron

La società nerazzurro ha comunicato sui propri canali ufficiali l’accordo biennale con la Kopron. Ecco il comunicato: “Si consolida un binomio produttivo e di qualità con nuovi progetti all’insegna dell’innovazione e dell’eccellenza”, situazione che testimonia l’accordo tra le parti.

Già in passato Kopron ha fatto parte della famiglia Inter e la società ha continuato cosi: “Il brand sarà presente sia a San Siro che al Suning Training Center e avrà visibilità anche sul sito ufficiale del club”. Un ritorno importante per la società ed una notizia certamente positiva per l’Inter e per la famiglia Zhang. Il bilancio del club nerazzurro è in netto passivo ed ora questa società è sicuramente