Colpo di teatro Balotelli: ribaltone inatteso, cambia squadra a gennaio

A poche settimane dal trasferimento in Svizzera Mario Balotelli è nuovamente al centro di numerose voci di calciomercato: cosa succederà?

L’estate appena passata ha visto tornare d’attualità il nome di Mario Balotelli. Il bad boy del calcio italiano è stato al centro di numerose voci di calciomercato dopo essere rinato in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor per poi infine trasferirsi al Sion in Svizzera.

Un affare abbastanza discusso, pur considerando lo scarso appeal internazionale dei club coinvolti: nella Super Lig turca Super Mario era tornato protagonista – 33 presenze condite da 19 gol e 6 assist, un contributo ogni 87 minuti giocati – al punto che la sua assenza nei playoff Mondiali con la Macedonia del Nord era stata contestata da molti tifosi.

Tuttavia in estate è arrivata la rottura con il club guidato da Vincenzo Montella. Balotelli ha chiesto e ottenuto il trasferimento al Sion, che per averlo ha sborsato circa 2,5 milioni di euro. Ma che poche settimane dopo sembra essersi già pentito dell’investimento fatto.

Balotelli lascia il Sion? Il Cagliari si fa avanti

Per tutta la carriera Super Mario, 32 anni compiuti lo scorso 12 agosto, ha alternato gli alti e bassi tipici di un talento indiscutibile quanto incostante. Ogni volta che ha raggiunto un picco è stato poi protagonista di una rovinosa discesa, una costante che lo ha tenuto sempre ai margini del calcio che conta.

Uno schema che sembra ripetersi anche in Svizzera. Accolto come una star, Balotelli ha finora deluso: mai in condizione, utilizzato solo in 2 occasioni e non da titolare e ovviamente ancora a secco di gol, si è distinto solo per i video pubblicati sui social in cui faceva festa nei locali.

Stando così le cose è difficile che il Sion non proverà a disfarsene già a gennaio, anche in considerazione dell’importante ingaggio percepito tenendo presente il contesto svizzero. Secondo il QN-Quotidiano Nazionale il Cagliari, percepita la situazione, avrebbe già pensato di farsi avanti per accoglierlo a gennaio.

In Sardegna forse il fu Super Mario potrebbe tornare tale. Registrando l’ennesima resurrezione e contribuendo alla corsa per la promozione della squadra guidata da Fabio Liverani. Non resta altro da fare che aspettare per conoscere il nuovo capitolo di questa incredibile storia.