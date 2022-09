PSG-Skriniar, l’indizio sorprende i tifosi dell’Inter: arriva dal nulla

Il difensore slovacco dell’Inter Milan Skriniar è al centro di costante voci di mercato riguardanti il suo futuro in nerazzurro.

L’estate del difensore dell’Inter Milan Skriniar è stata sicuramente tutt’altro che semplice. Il giocatore è stato accostato a più riprese al PSG, che, ha provato in tutti i modi ad acquistarlo. Dal canto suo Skriniar è apparso molto legato al club nerazzurro, ma allo stesso tempo più volte è stato considerato come il ‘possibile sacrificato’ per il mercato.

La società nerazzurra vive una fase di stallo ed ha difficoltà sia a livello societario che con la squadra. La formazione nerazzurra ha subito ben quattro sconfitte in questa prima fase di stagione ed, al rientro della sosta, affronterà big match contro la Roma dell’ex Mourinho e contro il Barcellona.

Skriniar è rientrato in queste ore dagli impegni con la Nazionale ed è stato protagonista sui social. Buone notizie per il club nerazzurro ed i tifosi dell’Inter vivono attimi di serenità. Nelle ultime settimane il centrale slovacco è stato accostato ancora al PSG, ma, poche ore fa, è arrivato un importante segnale.

Inter, Skriniar manda cuori ai nerazzurri

Il centrale slovacco ha postato una foto sui social con la maglia dell’Inter, affiancata dal messaggio ‘Back’ e da due cuori nerazzurri. Una piccola risposta alle recenti voci di mercato: la Gazzetta dello Sport ad esempio, poche ore fa, parlava di difficoltà nel rinnovo e di una grande offerta del PSG.

Skriniar manda segnali via social e sembra dimostrare ancora una volta grande attaccamento ai colori nerazzurri. Il giocatore e la società vivranno ancora settimane calde ma intanto Skriniar fa sorridere i tifosi dell’Inter. Una buona notizia in un momento abbastanza difficile.