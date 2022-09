Colpo di scena e addio: calciomercato Inter, può partire subito

I piani di mercato dell’Inter potrebbero passare attraverso la risoluzione di una vicenda che non è ancora stata definita dal club Per ritrovare serenità l’Inter ha bisogno di tornare in campo e ricominciare a vincere. L’infortunio di Brozovic in nazionale, per il momento, non ha fatto altro che rendere ancora più agitato e turbolento il periodo nerazzurro. La sfida contro la Roma di sabato alle 18 può allontanare almeno un minimo l’aria tesa che si respira dalle parti della squadra nerazzurra.



Simone Inzaghi dovrà tirare fuori il meglio della sua formazione in un ciclo di partite probanti. Nell’ordine i nerazzurri affronteranno i giallorossi, poi il Barcellona, il Sassuolo e nuovamente i blaugrana. Intanto, ad agitare i pensieri della società si pone il rinnovo di Skriniar. Sul difensore rimane lo spettro del PSG.

Inter, rinnovo Skriniar complicato: il PSG rimane alla finestra per il difensore slovacco, i nerazzurri rischiano di perderlo a gennaio

Milan Skriniar è tutt’altro che vicino al rinnovo, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il difensore slovacco in estate è stato lusingato dalla proposta del PSG, disposta ad offrire all’Inter 50 milioni di euro più bonus per un totale di 60 milioni. L’affare non è andato in porto ma per Skriniar la tentazione di giocare con Messi, Mbappé e Neymar è ancora forte.



I parigini a gennaio dovrebbero tornare alla carica con un’offerta da 25-30 milioni di euro. Un’offerta dimezzata rispetto alla precedente, complice l’imminente scadenza del contratto del difensore. Il futuro del difensore pertanto è pesantemente in bilico. L’Inter vorrebbe far uscire il giocatore allo scoperto.



L’entourage del calciatore però aspetta una chiamata per far riprendere le negoziazioni per il rinnovo. Prima dell’inserimento del PSG, c’era stata un’intesa di massima per un rinnovo a 5 milioni di euro fino al 2027. Un punto che non sembra più valido dal momento che il PSG ingolosisce Skriniar con una proposta da 9 milioni netti annui.

L’Inter potrebbe rispondere presentando una offerta da 6 milioni di euro bonus compresi, in linea con gli ingaggi degli altri leader della squadra ma a quel punto Skriniar, spiega ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe intenzionato a fare una controproposta da 7.5 milioni, a metà strada con l’offerta del PSG. Una cifra inarrivabile per l’Inter.