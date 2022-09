Milan e Bayer forti su Kiwior: c’è anche la ‘benedizione’ di Lewandowski

Il Milan programma già il mercato di gennaio, occhio al nome di Kiwior. Su di lui forti i rossoneri e anche il Bayer Leverkusen

La sconfitta contro il Napoli e i tanti infortuni, rimediati e occorsi durante la sosta per le Nazionali, non hanno certo aiutato. Adesso il Milan è chiamato a rialzarsi e a scuotersi, in vista di una tranche di campionato che vedrà tutte le big del nostro calcio fermarsi direttamente per i Mondiali di Qatar 2022. Di lì, poi si ripartirà a gennaio e col mercato aperto.

Mercato invernale al quale il Milan guarda con grande interesse. Nonostante qualche buon colpo nell’ultima fase della sessione estiva, è chiaro che la formazione di Stefano Pioli necessiti di qualche ritocco. Soprattutto in difesa, dove per uomini e rotazioni i rossoneri sembrano avere qualcosina in meno rispetto alle altre. E proprio per questo potrebbero lanciarsi sul mercato invernale in quella determinata zona del campo.

Milan, rinforzo in difesa? Maldini fa sul serio per Kiwior dello Spezia

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il Milan fa sul serio per Jakub Kiwior dello Spezia. Un qualcosa condiviso anche dal Bayer Leverkusen, che segue con lo stesso interesse il giovane difensore polacco. La richiesta del club ligure, però, è chiara: almeno 15-20 milioni di euro per liberarlo e lasciarlo partire.

Dopotutto la dirigenza spezzina è convinta di poter fare una grossa plusvalenza, anche grazie al Mondiale che Kiwior giocherà con la sua Polonia. Nelle ultime quattro, ha giocato da titolare nella propria Nazionale, dove si è guadagnato anche i complimenti e la benedizione di Robert Lewandowski.

Insomma, uno sponsor importante per una delle rivelazioni più in luce della nostra Serie A. Per la giusta offera, Kiwior potrebbe partire anche a gennaio. Seppure resta in piedi la possibilità che Milan o Bayer Leverkusen possano acquistarlo durante la sessione invernale e poi lasciarlo in prestito allo Spezia sino al termine del campionato.