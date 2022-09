Milan, spiraglio di luce per Pioli: novità dall’infermeria

Cominciano ad arrivare buone notizie, seppur parziali, per Stefano Pioli dall’infermeria del Milan.

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli, anche se ancora parziali. Il Milan si prepara a tornare in campo, come tutta la Serie A. La squadra rossonera, dopo questa sosta per le nazionali, tornerà nuovamente a calcare il prato verde del Castellani per affrontare l’Empoli.

Una sfida dalla quale la compagine milanista ha assolutamente bisogno di portare a casa iol massimo risultato possibile, per non perdere terreno rispetto alle prime della classe. Ecco perchè Pioli spera anche di avere buone notizie dall’infermeria. E qualcosa, in questo senso, pare si stia muovendo.

Milan, Origi rientra a Milano: ancora lavoro personalizzato

E cosi per Pioli proprio in queste ore è arrivata una notizia che fa ben sperare. Divock Origi, infatti, è rientrato a Milano dopo aver passato diversi giorni in Belgio per per un lavoro di riabilitazione. L’attaccante, va detto, sta ancora svolgendo un lavoro personalizzato ma è chiaro che il rientro si stia avvicinando sempre di più.

Per gli altri, poi, c’è ancora lavoro da fare prima di tornare in campo. Da Rebic a Theo, passando per Maignan, tutti hanno svolto lavoro personalizzato. Ha lavorato in gruppo, invece, Calabria.