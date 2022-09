Colpo di scena DAZN, sorpresa per i tifosi: la notizia è ufficiale

Importanti novità in vista per DAZN: il broadcaster che detiene i diritti della Serie A si prepara ad allargare i propri orizzonti.

Nonostante le difficoltà registrate nella trasmissione delle gare in questo inizio di stagione, problemi che già si erano verificati all’esordio un anno fa, DAZN continua a guardare al futuro con ottimismo. Il broadcaster che dalla stagione 2021/2022 trasmette la Serie A in diretta è anzi prossimo ad espandere la propria influenza nel mercato dello sport in streaming.

È notizia di oggi, riportata sui canali ufficiali di DAZN Group, l’accordo raggiunto per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group. Una mossa che amplia l’orizzonte e l’offerta e servirà a consolidare la posizione di DAZN come leader nel settore della trasmissione di eventi sportivi live.

DAZN si consolida: accordo in arrivo per l’acquisizione di Eleven Group

L’affare si concretizzerà nelle prossime settimane, e quando questo avverrà permetterà a DAZN di aggiungere al proprio pacchetto di eventi anche le gare dei massimi campionati di Belgio e Portogallo. Offerta che si compone anche di una piattaforma capace di offrire oltre 40.000 partite all’anno e contenuti in esclusiva come analisi, highlights, giochi e scommesse.

Con l’acquisizione di Eleven, inoltre, DAZN avrà a disposizione anche un gran numero di eventi legati al calcio femminile: la UEFA Women’s Champions League, la FA Cup inglese e i massimi tornei disputati in Giappone, Inghilterra e Spagna. Secondo gli analisti, l’accordo porterà in tutto ricavi per oltre 300 milioni di dollari al gruppo a livello globale.

Non è quindi un caso che le parti in causa abbiano salutato con entusiasmo l’accordo. Il CEO di Eleven Marc Watson ha parlato di DAZN come “il futuro dello streaming e la casa ideale” per il suo gruppo. Mentre il proprietario del Leeds United e fondatore del gruppo Andrea Radrizzani è andato oltre: “Questo accordo aumenterà le opportunità di offrire una destinazione globale e definitiva per gli amanti dello sport. Il nostro obiettivo sin dal primo giorno”.