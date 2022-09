“Ci sono ancora dei dubbi”: Inter, non c’è pace per Inzaghi

L’Inter si prepara a tornare in campo contro la Roma di Josè Mourinho. Non c’è pace per Inzaghi sotto il punto di vista degli infortuni.

Dopo la sosta delle nazionali, il campionato italiano è pronto a scendere nuovamente in campo. Diverse big hanno bisogno di risolvere problematiche che sono emerse prima delle stop per gli impegni internazionali, e tra queste di sicuro c’è anche l’Inter. La compagine nerazzurra ha un ritardo di cinque punti rispetto alle prime della classe (Napoli ed Atalanta) e qualche problemino gestionale sottolineato anche dai tifosi.

Ecco perchè, al ritorno in campo, la piazza si aspetta un cambio di marcia netto. Si scende in campo sabato 1 ottobre alle 18, in un match che ha sempre grande importanza anche storicamente contro la Roma. Tre punti in palio che sono molto importanti per entrambe le squadre.

La speranza di Inzaghi è quella di sfruttare sia il fattore campo, ma anche il rientro di qualche giocatore importante che è venuto a mancare nelle precedenti partite. Su uno di questi ultimi, in particolare, c’è grande attesa.

Inter, tegola Lukaku: Inzaghi potrebbe dover rinunciare ancora a lui

Uno dei giocatori che Inzaghi aspetta di più in assoluto è di sicuro Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato colpito nelle scorse settimane da un problema muscolare. Quanto tornerà? La speranza dell’allenatore era proprio quella di rivederlo in campo contro la Roma. Eppure, non è detto che ciò accada.

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, infatti, ci sono ancora dei dubbi sul possibile rientro del centravanti ex Chelsea. I prossimi allenamenti saranno indicativi e decisivi per capire quanto sia arruolabile Lukaku già per il match contro la squadra di Josè Mourinho.

Difficile – si legge – possa partire addirittura titolare. Possibile, piuttosto, che l’attaccante possa partire dalla panchina anche se, come detto, il tutto dovrà essere valutato attentamente nelle prossime ore. Restano grandi dubbi, e per Inzaghi pare non ci sia davvero pace sotto il punto di vista degli infortuni.