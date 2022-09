Inter-Roma, Inzaghi pensa alla tripla novità: occhio a Bastoni

Inter-Roma per cercare di scacciare via le paure e invertire immediatamente la rotta. Inzaghi proverà a cambiare marcia in maniera immediata per ridare serenità alla sua posizione, ma soprattutto a tutto l’ambiente interista

Brutte notizie dall’infermeria dopo la conferma sulla lesione muscolare di Brozovic. Nuovo allarme in casa Inter: il centrocampista croato dovrà stare fermo per circa un mese. Inzaghi sarà chiamato a stravolgere le strategie in mezzo al campo, affidando la regia ad Asllani, pronto a un nuovo compito di responsabilità immediata.

Non solo Asllani. Inzaghi potrebbe affidarsi anche ad altre due novità dal primo minuto. Bastoni potrebbe rischiare il posto da titolare in favore di Dimarco o Acerbi. L’ex Lazio starebbe convincendo Inzaghi giorno dopo giorno, dandogli certezze, garanzie e affidabilità in vista del proseguimento della stagione.

Bastoni dovrà cercare di difendere il suo status da titolare dal doppio attacco targato Dimarco-Acerbi, ma non sarà facile. Detto questo, Dimarco potrebbe trovare spazio anche nel ruolo di esterno di sinistra. Inzaghi potrebbe preferirlo a Gosens e Darmian. Possibili novità anche per quel che riguarda il reparto offensivo.

Inter-Roma, scalpita Lukaku: in campo dal primo minuto?

Brutte notizie per quel che riguarda Brozovic, buone notizie sull’imminente recupero di Lukaku. Il centravanti belga, di fatto, potrebbe tornare a completa disposizione già dal match contro la Roma. Le sue condizioni verranno valutate con calma nelle prossime ore per evitare recuperi affrettati. Trapela massimo ottimismo. Calhanoglu, invece, difficilmente sarà recuperato già dall’imminente 8^ giornata. Ecco la probabile formazione dell’Inter in vista del match contro la Roma:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko/Lukaku. All. Inzaghi