Italia alle Final Four, ma la sentenza gela il sangue dei tifosi

L’Italia ha conquistato le Final Four di Nations League, ma la sua assenza ai Mondiali di Qatar 2022 continua a essere un argomento scottante.

La doppia vittoria contro Inghilterra e Ungheria ha permesso all’Italia di Roberto Mancini di arrivare ancora una volta alle Final Four di Nations League. Un traguardo ambizioso e importante, ma allo stesso tempo non offusca la delusione per i Mondiali di Qatar 2022, anzi l’accresce.

Il Ct Mancini sta cercando di tirare fuori il meglio dalla rosa a disposizione e una prima grande conferma è arrivata da Giacomo Raspadori. L’attuale attaccante del Napoli fa parte del gruppo di giovani presi in considerazione per restituire al pubblico una Nazionale all’altezza delle formazioni del passato.

Il ‘Social Football Summit’ è stato a tal proposito occasione di confronto e sull’Italia si è espresso Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 azzurra.

Italia assente ai Mondiali, Nicolato: “Prendiamoci cura dei giovani”

Il Ct ancora una volta ha fatto appello a una migliore gestione dei giovani all’interno del sistema del calcio italiano. Continua a essere quello il segnale della ripartenza: “Se non ci prendiamo cura dei nostri giovani, allora siamo destinati al fallimento. La qualità attuale non è molto alta e fatichiamo a portare i ragazzi avanti come accade in altri paesi. Tuttavia, siamo bravi ad affrontare le difficoltà, quando ce ne sono”.

Nicolato incita al cambiamento ma anche alla fiducia: “Se ciò che vogliamo è che i giovani ci diano continuità, allora dobbiamo fare una rivoluzione. Serve una soluzione tra sport e scuola, che al momento vivono un rapporto conflittuale. Senza inserire lo sport come materia che merita ore e rispetto anche a scuola e considerarla una insegnata da insegnanti specifici, sarà dura cambiare rotta. Oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato, ovvero nulla”.