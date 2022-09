Juventus, spunta il sole all’orizzonte: doppia sorpresa per Allegri

Juventus, buone notizie per Max Allegri in vista del mese di ottobre: il tecnico bianconero ritrova due pedine fondamentali.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per mettersi alle spalle il momento negativo. La partenza in campionato ed in Champions League ha fatto infuriare i tifosi. La sconfitta contro il Monza all’U-Power Stadium ha scatenato il caos visto il comunicato di alcuni gruppi del tifo organizzato bianconero.

Anche il passo falso contro il Benfica nell’ultimo turno del torneo europeo fa fatica ad essere digerito. In questo senso, la pausa del campionato a causa delle gare delle Nazionali potrebbe essere stata una vera manna dal cielo per Allegri ed i suoi. Il tecnico ha continuato a lavorare alla Continassa con i calciatori rimasti a Torino ed ha provato a ricaricare le pile, ma soprattutto le energie mentali.

Juventus, Pogba e Chiesa vicini al rientro

C’è una data da cerchiare sul calendario. Martedì 25 ottobre è in programma il match di Champions League contro il Benfica. Proprio nella sfida con i portoghesi potrebbe esserci un doppio colpo di scena che farà sicuramente piacere ai supporters della Juve. Come riferisce ‘Gazzetta.it’, l’infermeria potrebbe sorprendentemente svuotarsi.

Federico Chiesa e Paul Pogba, i grandi assenti dell’avvio del campionato, entro la gara col Benfica, potrebbero aver smaltito tutti i problemi fisici degli ultimi mesi. I due, addirittura, potrebbero essere già pronti per scendere in campo. L’ex Fiorentina, fermatosi a gennaio a causa della rottura del legamento crociato anteriore sinistro, è nettamente migliorato nelle ultime settimane. Secondo alcuni addetti ai lavori potrebbe tornare in gruppo già nelle prossime settimane, puntando alla convocazione contro il Milan per la sfida di sabato 8 ottobre. Per quanto riguarda il centrocampista francese, invece, finito sotto i ferri dopo la lesione al menisco laterale sinistro, potrebbe essere spronato dalle parole del CT della Francia Didier Deschamps. Il commissario tecnico dei francesi ha lanciato un messaggio chiaro al centrocampista: serve minutaggio per guadagnarsi la convocazione al Mondiale di Qatar 2022. Il recupero, intanto, procede nel verso giusto.