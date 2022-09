“Lo sta penalizzando”: Allegri-Vlahovic, un altro ciclone in casa Juve

La Juve ha bisogno di portare a casa punti ed uscire da un tunnel pericoloso. In diretta è arrivata la frecciata ad Allegri.

Manca poco e la Serie A tornerà in campo. Tanti i temi che andranno approfonditi nel corso del prossimo turno. In generale sono alcune big del campionato italiano che strano chiamate a ridestarsi dopo alcuni risultati negativi patiti prima della sosta. Prima fra tutti la Juventus, al centro di un polverone mediatico. Proprio questo rischia di mettere in discussione tutto il lavoro fatto nel corso degli ultimi mesi.

Al centro dell’attenzione anche la gestione di Massimiliano Allegri, ritenuto da una parte della tifoseria il primo responsabile di questa situazione. Ed allora ecco che proprio l’allenatore dovrà trovare la chiave di volta giusta per cercare di portare a casa tre punti, soprattutto dopo la rovinosa debacle patita in casa del Monza.

Juve, Allegri-Vlahovic e la bacchettata in diretta

Ci si aspetta molto di più da questa Juventus e da alcuni dei suoi protagonisti. Tra loro anche Dusan Vlahovic, che fino a questo momento non ha rispettato le attese. Un avvio di stagione particolare, coinciso anche con l’ottimo avvio di Arek Milik che, di contro, sta soddisfacendo i tifosi.

E cosi Stefano Agresti, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato proprio del rendimento di Vlahovic ma anche della gestione di Allegri riguardo l’attaccante serbo.

“Ad inizio carriera gli abbiamo visto fare gol incredibili, è come se nella Juventus si sia demoralizzato, anche perché è stato messo in discussione”, ha spiegato Agresti. “Allegri non gli ha fatto tirare un rigore per farlo calciare a Bonucci, sicuramente ci mette del suo”, ha proseguito ancora il giornalista, che cosi ha bacchettato l’allenatore in diretta. “E’ vero che non tutto ciò che non va nel mondo è colpa di Allegri, ma il non gioco della Juventus sta penalizzando un attaccante fortissimo”, le sue parole in diretta.