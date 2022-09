Milan, se il big dice addio c’è già il sostituto: il piano di Maldini

Il top player del Milan potrebbe lasciare San Siro. Un’eventualità a cui la dirigenza si starebbe già preparando: pronta la contromossa.

Il Milan ha subito messo in chiaro che, anche quest’anno, vuole lottare per il titolo. La sconfitta contro il Napoli non ha frenato le ambizioni rossonere. Dopo la sosta gli uomini di Pioli sono pronti a tornare a macinare gioco e punti.

La dirigenza guarda però anche al futuro sul mercato. Già perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è la grande questione Leao da risolvere. Il contratto del portoghese è vicino alla scadenza e il Milan vorrebbe a breve iniziare le trattative per il rinnovo. Occhio però, perché non è detto che le trattative vadano nel migliore dei modi.

A questo punto, di fronte alla prospettiva di perderlo al zero, Maldini e Massara potrebbero optare per un altro ragionamento: vendere il calciatore per ricavare almeno un corrispettivo economico. Ciò però spinge il Milan ad iniziare a guardare ad un eventuale sostituto che possa prendere il posto di Leao.

Milan, se va via Leao ecco le ipotesi sul tavolo

La situazione potrebbe sbloccarsi proprio grazie ad un club interessato a Leao. Già questa estate il Chelsea si era affacciato per il calciatore, ma il Milan aveva resistito. Probabile quindi che se il calciatore fosse in vendita i Blues tornerebbero alla carica, proponendo ai rossoneri una soluzione che non prevede solo cash per il cartellino.

Percorso inverso potrebbe farlo Pulisic, che accetterebbe ben volentieri il Milan visto che con i Blues ha giocato poco fin qui. Ma sul piatto c’è anche un’altra ipotesi: Noah Okafor del Salisburgo. Un calciatore che il Milan conosce bene, visto che ha anche segnato ai rossoneri in Champions League, e che potrebbe essere il calciatore ideale per sostituire Leao.