Ronaldo al Napoli, tutto svelato: De Laurentiis lascia increduli i tifosi

Jorge Mendes ha proposto Ronaldo a vari club: il suo trasferimento al Napoli non si è concretizzato per la decisione di De Laurentiis

Cristiano Ronaldo è triste. Il portoghese ha perso il sorriso negli ultimi mesi. La delusione rimediata in nazionale nel match di ieri sera contro la Spagna è stato soltanto l’ultimo boccone amaro inghiottito nel recente periodo. Gli iberici hanno firmato nel finale di gara il gol qualificazione alla Final Four di Nations League con Alvaro Morata, battendo allo stadio Axa di Braga la squadra di Fernando Santos.

La situazione non va meglio al Manchester United. In estate, CR7 ha puntato i piedi alla ricerca di una squadra che gli offrisse la possibilità di continuare a giocare in Champions League. Jorge Mendes lo ha proposto al Napoli ma alla fine il trasferimento non si è compiuto.

Napoli, Ronaldo proposto a De Laurentiis ma la richiesta del presidente azzurro non ha mai trovato risposta

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Jorge Mendes ha vagliato diverse soluzioni per consentire a Cristiano Ronaldo di uscire dal Manchester United. Il super agente portoghese ha offerto CR7 al Milan. Per compiere questa operazione ha provato a piazzare Rafael Leao al Chelsea oppure al PSG per liberare un posto per l’ex Juventus e Real Madrid.

Sfumato questo tentativo, ha provato a tessere un’operazione pure con il Napoli, considerati gli ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis. I colloqui sono andati per diversi giorni, Jorge Mendes ha proposto al presidente azzurro la possibilità di vendere Victor Osimhen a 100 milioni di euro al Manchester United ricevendo pure il prestito di Cristiano Ronaldo.

Il massimo dirigente partenopeo però ha chiesto 120 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. Inoltre ha chiesto che il Manchester United pagasse l’intero stipendio di Ronaldo. Condizioni tuttavia che non si sono date perché dall’Inghilterra non è mai arrivata l’offerta con le condizioni dettate da De Laurentiis.